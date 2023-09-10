Легіонер одним із перших почав говорити про свій відхід із українського клубу у випадку повернення Дніпра-1 до рідного міста. Разом із них хоче "втекти" й один із найкращих іноземних гравців УПЛ Домінго Бланко. Уругваєць запевнив, що переїзд із Ужгорода у Дніпро нестиме його життю більшу загрозу. Його трансфер у львівські Карпати зірвався.

До теми "Бійтесь своїх думок": фани жорстко звернулись до гравців Дніпра-1, які не повернуться у Дніпро

Перший пішов

Перший відхід вже офіційно відбувся. Український період у кар'єрі Валефа був не тривалим. У футболці дніпрян бразильський голкіпер провів 26 матчів, у яких пропустив 25 голів та провів 10 "сухих" поєдинків. Також заробив одну жовту картку.

Якщо у попередньому сезоні-2022/2023 Макс був основним голкіпером, то вже у новому сезоні не провів жодного матчу. Бразилець програв конкуренцію своїм візаві.

Цікаво, що контракт у бразильця із українським клубом був розрахований до кінця поточного сезону-2023/2024.

У дніпровському клубі побажали успіхів Валефу у майбутньому. Ще раніше фани Дніпра попередили футболістів команди, які не захочуть повернутись у рідне місто.

Відзначимо, що Дніпро-1 вже офіційно та переможно повернувся на "Дніпро-Арену". У товариському матчі Дніпряни переграли Олександрію 3:1. Цим поєдинком клуби захотіли заповнити перерву у чемпіонаті у зв'язку з матчами збірних.

Вже 17 вересня Дніпро-1 проведе свій перший офіційний поєдинок на рідному стадіоні, коли приймуть Колос.

Нагадаємо. Після 6-ти турів віцечемпіон минулого сезону УПЛ із 5 очками посідає лише 13-те місце. Але дніпряни через виступи у єврокубках, де вони провалились, перенесли два матчі.