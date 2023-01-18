На радаре латиноамериканцы: один из лидеров УПЛ интересуется участником ЧМ-2022

СК "Днепр-1" продолжает искать усиление на вторую часть сезона. "Спротклубовцы" нацелены на победу в УПЛ.

Днепр-1 заинтересован в подписании участника чемпионата мира. Футболист должен будет закрыть проблемную позицию лидера УПЛ.

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"Спортклубовцы" интересуют Рональдом Матарритой. Игрок сборной Коста-Рики присоединится к расположению Днепра-1, который находится на сборах в Турции, уже на этой неделе. Матаррита – свободный агент, поэтому "спортклубовцам" не придется тратить время на переговоры с другим клубом.

Матаррита – левый защитник. Также игрок может закрыть любую позицию на фланге. Трансфер выгоден для Днепра-1, поскольку команду недавно покинул Габриэль Бусанело, также до конца непонятная ситуация с Янисом Амашем. Трансфер костариканца может стать третьим для "спортклубовцев" этой зимой. Ранее Днепр-1 подписал полузащитника Евгения Пасича да правого защитника Хайнера.

Рональд Матаррита