Дніпро-1 зацікавлений у підписанні учасника чемпіонату світу. Футболіст повинен буде закрити проблемну позицію лідера УПЛ.

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"Спортклубівці" цікавлять Рональдом Матаррітою. Гравець збірної Коста-Рики приєднається до розташування Дніпра-1, який перебуває на зборах у Туреччині, уже на цьому тижні. Матарріта – вільний агент, тому "спортклубівцях" не доведеться витрачати час на переговори з іншим клубом.

Матарріта – лівий захисник. Також гравець може закрити будь-яку позицію на фланзі. Трансфер вигдіний для Дніпра-1, оскільки команду нещодавно покинув Габріель Бусанело, також до кінця незрозуміла ситуацію з Янісом Амашем. Трансфер костариканця може стати третім для "спортклубівців" цієї зими. Раніше Дніпро-1 підписав півзахисника Євгена Пасіча та правого захисника Хайнера.

Рональд Матарріта