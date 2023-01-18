Дніпро-1 зацікавлений у підписанні учасника чемпіонату світу. Футболіст повинен буде закрити проблемну позицію лідера УПЛ.
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"Спортклубівці" цікавлять Рональдом Матаррітою. Гравець збірної Коста-Рики приєднається до розташування Дніпра-1, який перебуває на зборах у Туреччині, уже на цьому тижні. Матарріта – вільний агент, тому "спортклубівцях" не доведеться витрачати час на переговори з іншим клубом.
Матарріта – лівий захисник. Також гравець може закрити будь-яку позицію на фланзі. Трансфер вигдіний для Дніпра-1, оскільки команду нещодавно покинув Габріель Бусанело, також до кінця незрозуміла ситуацію з Янісом Амашем. Трансфер костариканця може стати третім для "спортклубівців" цієї зими. Раніше Дніпро-1 підписав півзахисника Євгена Пасіча та правого захисника Хайнера.
Рональд Матарріта
- 28-річний костариканець останні 6 років виступав у МЛС. Захисник захищав кольори Нью-Йорк Сіті та Цинциннаті.
- На ЧС-2022 гравець зіграв 8 хвилин проти збірної Іспанії (0:7) та 16 хвилин проти збірної Німеччини (2:4).