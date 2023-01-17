Ярослав Ракицкий, присоединившийся к Шахтеру, не единственный украинец, который может после выступлений в России вернуться в УПЛ Черноморец нацелился на трансфер Александра Нойко.
Достойно внимания Чтобы закрепить лидерство: СК Днепр-1 подписал бразильского футболиста
Украинский полузащитник выступает за Маккаби Бней-Рейне. Контракт Нойка с израильским клубом действует до лета 2023 года, но Черноморец намерен усилиться футболистом как можно быстрее. Поэтому одесситы уже контактировали с Маккаби по трансферу украинца. Также Черноморец в ближайшее время должен объявить о подписании еще одного украинского полузащитника, но его имя еще не разглашается.
Прошлое Александра Нойко
- 30-летний полузащитник сменил немало клубов. Нойон в Украине защищал цвета Шахтера, Металлиста, донецкого Металлурга и Говерлы.
- В 2021 году футболист присоединился к российскому Оренбургу. Также Ноек выступал в Беларуси, где он играл за Динамо Минск, Динамо Брест и Движение Брест.