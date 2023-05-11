Днепр-1 – Александрия 1:1

Голы: Довбык, 22 (п) – Ковалец, 26

Днепр-1 и Александрия провели встречу в рамках перенесенного 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не смогли определить более сильного. "Спортклубовцы" упустили прекрасную возможность догнать Шахтер. 24 Канал.

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Ничего просто не бывает

Коллективы провели огненный матч, сопровождавшийся острыми моментами, изъятиями, чрезмерными эмоциями и очередным скандалом. Днепр-1 не смог воспользоваться шансом, который им подарила та же Александра (сыгравшая вничью с Шахтером), а "горожане" подстрелили сразу двух зайцев.

Поединок начался очень резво, что и задало тонус остальному матчу. Уже на 20-й минуте матча арбитр встречи назначил сомнительное пенальти в ворота Александрии. Назаренко откровенно "рисовал" фол на себе, однако рефери повел себя на такую провокацию и указал на одиннадцатиметровую отметку, с которой без проблем забил Артем Довбик (этот мяч стал 22-м для форварда в текущем чемпионате), 1:0.

Такое действие со стороны арбитра очень разозлило главного тренера Александрии Руслана Ротаня, который пошел выяснять отношения к представителям Днепра-1. За своих наставников решил вступиться Пеглоу, откровенно оттолкнувшему Ротаня. Руководитель "горожан" за свои чрезмерные эмоции поплатился красной карточкой, также изъятие получил и помощник Александра Кучера, а вот наглый Пеглоу обошелся без наказания.

Такая ситуация зажгла огонь в глазах Александрии, потому команда почти сразу после инцидента смогла отыграться. На 26-й минуте матча Кирилл Ковалец головой замкнул радиоуправляемую навесную передачу от Сергея Рыбалко, ты самым выровняв вес матча, 1:1.

Днепр-1 перешел в высокий прессинг, однако такая тактика не принесла никакого результата "спортклубовцам", поскольку Александрия без проблем выходила из-под давления оппонента, тем самым завершив первый тайм без проблем.

Вторая половина встречи показала, как «горожане» умеют контролировать мяч. Днепр-1 такое развитие событий нервничало, поскольку команда не привыкла играть вторым номером, но вот поделать с этим они ничего не могли – Александрия свой план выполняла на "ура". Команды создавали ряд острых моментов, а Днепр-1 в конце встречи вообще устроил нашествие на ворота соперника, но на месте всегда был Шевченко. Ни те, ни другие больше не смогли разочаровать своего оппонента.

Таким образом, Днепр-1 остается на второй строчке чемпионата (58 очков в активе), не использовав свой матч в запасе должным образом. "Спортклубовцы" отстают от шахтера на два балла. Александрия также осталась на 5 месте УПЛ, оторвавшись от Колоса на 6 пунктов, почти оформив себе путевку в еврокубки.

Видеообзор матча Днепр-1 – Александрия