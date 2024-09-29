В субботу, 28 сентября, состоялись матчи 5-го тура чемпионата Израиля. Маккаби Хайфа с Александром Сиротой разгромил Кирьят-Шмона со счетом 4:0, а Хапоэль Иерусалим, за который выступает Самба Диалло, обыграл Маккаби Петах-Тиква 4:1, пишет 24 Канал.

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Результативный тур для динамовцев

Весомый вклад в победы своих команд сделали динамовцы. Сенегальский вингер забил дебютный гол за Хапоэль на 46-й минуте матча. 21-летний футболист отличился благодаря индивидуальным действиям, накрутив нескольких соперников.

А вот Сирота, который действует на позиции центрального защитника, забил уже второй гол в Израиле. Центрбек отличился на 72-й минуте поединка, удачно подключившись к розыгрышу углового.

Видео голов Сироты и Диалло