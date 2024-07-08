Израильский клуб ведет переговоры с киевлянами на счет аренды 24-летнего центрбека. Сообщают, что стороны почти пришли к согласию.

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Сирота в Маккаби Хайфа

Отмечается, что переход игрока киевского Динамо связан с тем, что клуб подписал колумбийского защитника Брайана Себальоса. В прошлом сезоне УПЛ Александр Сирота провел в составе столичного клуба 20 матчей и отметился одной голевой передачей.

Эта история с Себальосом закрывает дорогу в основу для Александра Сироты, хотя он не был особо игроком основы. По моей информации, Александр Сирота сейчас имеет очень хорошее предложение из Израиля. Продолжаются переговоры, которые очень близки к завершению и Сирота станет игроком Маккаби Хайфа. С того, что я понимаю, это будет годичная аренда,

– отметил Игорь Бурбас.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро. Израильский клуб предлагает центрбеку аренду на 1 год. Контракт игрока с киевлянами рассчитан до 2025 года.

Напомним, что первый матч в сезоне-2024/2025 Динамо сыграет против Александрии.