У суботу, 28 вересня, відбулися матчі 5-го туру чемпіонату Ізраїлю. Маккабі Хайфа з Олександром Сиротою розгромив Кір'ят-Шмона з рахунком 4:0, а Хапоель Єрусалим, за який виступає Самба Діалло, обіграв Маккабі Петах-Тіква 4:1, пише 24 Канал.

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Результативний тур для динамівців

Вагомий внесок у перемоги своїх команд зробили динамівці. Сенегальський вінгер забив дебютний гол за Хапоель на 46-й хвилині матчу. 21-річний футболіст відзначився завдяки індивідуальним діям, накрутивши кількох суперників.

А от Сирота, який діє на позиції центрального захисника, забив вже другий гол в Ізраїлі. Центрбек відзначився на 72-й хвилині поєдинку, вдало підключившись до розіграшу кутового.

Відео голів Сироти та Діалло