В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги U-18 между командами Манчестер Юнайтед и Блэкберн. В составе хозяев на поле вышел хавбек Закери Бауманн, пишет 24 Канал.
Читайте также Голкипер сборной Украины станет игроком лондонского Челси
Первый гол в сезоне
На 30-й минуте матча Бауманн получил пас от партнера по команде и ударом из пределов штрафной площадки отправил мяч в угол ворот. 17-летний футболист украинского происхождения удвоил счет во встрече. Для Закери этот гол стал первым в сезоне.
Видео гола Бауманна
На 52-й минуте матча Бауманна заменили. Поединок завершился полным разгромом Блэкберна – 9:0.
Усиление для сборной Украины
- Недавно сообщалось, что Закери Бауманн может получить украинский паспорт, что позволит ему играть за сборную.
- УАФ помогает футболисту в оформлении документов. Когда все формальности будут согласованы, Бауманн может получить вызов в сборную Украины 2006 года рождения на селекционный сбор.
- Как известно, Закери родился в английском Болтоне, но его родители родом из Коломыи.