Сине-желтые трибуны: в Англии поддержали Украину перед финалом Кубка – красивое видео

Мир продолжает выражать поддержку Украине, которая дает достойный отпор России, нагло напавшей на соседнюю страну. Стадион в Англии снова раскрасился в сине-желтый цвет.

Новая порция поддержки из Англии

Поддержку Украине выразили перед финалом Кубка Англии между Челси и Ливерпулем. На экранах арены "Уэмбли" показали украинское знамя и фразу "Football stands together" о единстве футбольного мира, пишет 24 канал.

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Эта акция поддержки сопровождалась аплодисментами болельщиков и футболистов. На трибунах было много сине-желтых флагов и плакатов.

Видео поддержки из Англии

В Англии поддержали Украину / Фото Getty Images

К слову, победителем Кубка Англии стал Ливерпуль. Подопечные Юргена Клоппа победили только в серии пенальти (10:11).

Английский футбол поддерживает Украину