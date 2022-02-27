Новая порция поддержки из Англии
Поддержку Украине выразили перед финалом Кубка Англии между Челси и Ливерпулем. На экранах арены "Уэмбли" показали украинское знамя и фразу "Football stands together" о единстве футбольного мира, пишет 24 канал.
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Эта акция поддержки сопровождалась аплодисментами болельщиков и футболистов. На трибунах было много сине-желтых флагов и плакатов.
Видео поддержки из Англии
В Англии поддержали Украину / Фото Getty Images
К слову, победителем Кубка Англии стал Ливерпуль. Подопечные Юргена Клоппа победили только в серии пенальти (10:11).
Английский футбол поддерживает Украину
- Именно в Англии впервые на стадионе Ливерпуля был развернут флаг Украины.
- Клубы АПЛ активно выражают свою позицию в пользу Украины.
- Игроки Манчестер Сити вышли на футбольное поле в футболках сине-желтый флаг и слова: "Нет войне", а у футболистов Эвертона были на спине украинские флаги. В обеих командах выступают украинцы – Александр Зинченко и Виталий Миколенко. Оба игрока со слезами на глазах приняли такой поступок перед матчем.