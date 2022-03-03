Сине-желтые сердца и "Нет войне": биатлонистки поддержали Украину на Кубке мира – щемящие фото

В четверг, 3 марта, начался этап Кубка мира по биатлону. Биатлонистки со всего мира выразили поддержку Украине, которая страдает от русских оккупантов.

Биатлонная семья поддержала Украину

Женская эстафета приступила к восьмому этапу Кубка мира в финском Контиолахте. Норвегия снова не дала почти шансов своим соперницам и одержала уверенную победу, сообщает 24 канал.

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Украинские биатлонисты досрочно закончили свои выступления в этом сезоне из-за войны в нашей стране. Однако весь мир стал на сторону Украины и осудил Россию.

Сборные Беларуси и России официально отстранены от соревнований.

Многие национальные команды выразили поддержку Украине. Победительницы эстафеты норвежки на своих повязках призыв остановить войну: "Нет войне, пожалуйста".



Норвегия требует прекратить войну в Украине / Фото Getty Images

Шведские и немецкие биатлонистки имели на своих винтовках сине-желтые флажки, вырезанные в форме сердца.



Ханна Эберг / Фото Getty Images



Германия тоже выразила поддержку / Фото Getty Images

Чешские девушки вышли на трассу со специальными цветовыми повязками украинского флага. Также на их костюме были прицеплены сине-желтые полоски.



Чешки с сине-желтыми лентами / Фото Getty Images



Сборная Чехии / Фото Getty Images

Следует выделить, что на винтовке Маркеты Давыдовой прикрывающий глаз глаз был полностью раскрашен в национальные цвета Украины.



Маркета Давидова / Фото Getty Images

Отметим, что на финише на высокой стойке и на костре развевался флаг Украины. Болельщики тоже решили поддержать украинцев. На своих лицах они нарисовали сине-желтое знамя.



Организаторы поддержали Украину / Фото Getty Images

Серебро в женской эстафете взяла Швеция, а тройку призеров заперли сборная Италии. 4 марта в эстафете сразятся мужчины.

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