Санкции коснулись биатлона

Решение было принято в свете последних событий России в Украине, пояснили в организации.

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Также в заявлении на официальном сайте IBU говорится, что не позже ближайшего заседания исполкома (17 марта) будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Белоруссии членства в организации.

Союз биатлонистов России был снижен до временного членства в организации в 2017 году. До 2026 года в России не могут проводиться соревнования под эгидой IBU, а представители СБР не занимают никаких официальных должностей в организации.

Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на этапы Кубка мира только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.

До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, которые состоятся в Контиолахте, Отепя и Холменколлене.

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