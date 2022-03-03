Біатлонна сім'я підтримала Україну
Жіноча естафета розпочала восьмий етап Кубка світу у фінському Контіолахті. Норвегія знову не дала майже шансів своїм суперницям та здобула впевнену перемогу, повідомляє 24 канал.
До теми "Росії немає місця на спортивній карті": біатлоністи Чехії виступлять з синьо-жовтими пов'язками
Українські біатлоністи достроково закінчили свої виступи у цьому сезоні через війну у нашій країні. Однак увесь світ став на сторону України та засудив Росію.
Багато національних команд висловили підтримку Україні. Переможниці естафети норвежки на своїх пов'язках заклик зупинити війну: "Ні війні, будь ласка".
Норвегія вимагає припинити війну в Україні / Фото Getty Images
Шведські та німецькі біатлоністки мали на своїх гвинтівках синьо-жовті прапорці, які були вирізані у формі серця.
Ганна Еберг / Фото Getty Images
Німеччина теж висловила підтримку / Фото Getty Images
Чеські дівчата вийшли на трасу зі спеціальними пов'язками кольорів українського прапора. Також на їх костюмі були причіплені синьо-жовті смужки.
Чешки з синьо-жовтими стрічками / Фото Getty Images
Збірна Чехії / Фото Getty Images
Слід виділити, що на гвинтівці Маркети Давидовою елемент, який прикриває око, був повністю розфарбований у національні кольори України.
Маркета Давідова / Фото Getty Images
Відзначимо, що на фініші на високій стійці та на вогнищі майорів прапор України. Уболівальники теж вирішили підтримати українців. На своїх обличчях вони намалювали синьо-жовтий стяг.
Організатори підтримали Україну / Фото Getty Images
Срібло у жіночій естафеті взяла Швеція, а трійку призерів замкнули збірна Італії. 4 березня в естафеті позмагаються чоловіки.
Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний служить в частині Нацгвардії України у Тернополі. Жахливо таке писати, але від зброї російського окупанта загинув 19-річний колишній біатлоніст Євген Малишев.
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