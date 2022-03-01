Биатлонное сообщество активно поддерживает Украину и ее спортсменов не только в соцсетях. Чешские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира по сине-желтым повязкам.

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Президент чешского союза биатлона Иржи Хамза заявил, что России нет места на спортивной карте мира. Ни один русский спортсмен не может иметь права выступать на соревнованиях по любому виду спорта.

По моему личному мнению, России в настоящее время нет места на спортивной карте, во всех видах спорта. Ну нет предмета для компромисса. Для диктаторских режимов, таких как русский, спорт является важнейшим элементом пропаганды. Зачем нам, спортсменам, подпитывать эту пропаганду?,

– сказал глава чешского союза.