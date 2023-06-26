Трое украинцев попали в символическую сборную второго тура молодежного Евро по футболу

Во втором туре на молодежном Евро-Украина провела мощный матч. Статистический портал Sofascore не оставил это без внимания.

24 июня молодежная сборная Украины на Евро переиграла хозяев турнира – сборную Румынии. Подопечные Ротаня провели сильный матч с большим количеством моментов, и это было оценено.

Читайте также "Лучший скилл дня": УЕФА отметил мастерство сборной Украины красивым видео

Самое большое присутствие украинцев в команде недели

По результатам восьми матчей второго тура группового этапа Евро авторитетный статистический портал Sofascore составил свою сборную тура.

В нее вошли такие игроки: Кристофер Классон (Норвегия), Максим де Кейпер (Бельгия), Кастелло Лукеба (Франция), Мартин Витик (Чехия), Алексей Сыч, Владимир Бражко и Георгий Судаков (Украина), Анджело Штиллер (Германия), Райан Гравенберх (Нидерланды), Родри Санчес (Испания), Зеки Амдуни (Швейцария).

Приятно, что среди 11 футболистов, сразу три – украинские, что является крупнейшим представительством одной сборной в команде. Бельгийский левый защитник Максим Де Кейпер стал игроком недели.



Символическая сборная второго тура молодежного Евро по версии Sofascore / твиттер Sofascore

Напомним. Сборная Украины U21 после двух побед в стартовых матчах досрочно вышла в плей-офф Евро-2023 и приблизилась к путевке на Олимпиаду. С результатами всех матчей чемпионата Европы и расписанием можно ознакомиться здесь.