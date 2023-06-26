24 червня молодіжна збірна України на Євро переграла господарів турніру – збірну Румунії. Підопічні Ротаня провели сильний матч із великою кількістю моментів і це було оцінено.

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Найбільша присутність українців у команді тижня

За результатами восьми матчів другого туру групового етапу Євро, авторитетний статистичний портал Sofascore склав свою збірну туру.

До неї ввійшли такі гравці: Крістоффер Классон (Норвегія), Максим де Кейпер (Бельгія), Кастелло Лукеба (Франція), Мартін Вітік (Чехія), Олексій Сич, Володимир Бражко та Георгій Судаков (Україна), Анджело Штіллер (Німеччина), Раян Гравенберх (Нідерланди), Родрі Санчес (Іспанія), Зекі Амдуні (Швейцарія).

Приємно, що серед 11 футболістів, одразу три – українські, що є найбільшим представництвом однієї збірної у команді. Бельгійський лівий захисник Максим Де Кейпер став гравцем тижня.



Символічна збірна другого туру молодіжного Євро за версією Sofascore / твітер Sofascore