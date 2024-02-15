Своей игрой не оставил шансов соперникам: Лунин попал в символическую сборную ЛЧ
Источник:WhoScored
В Лиге чемпионов 13-14 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала. По их результатам статистический портал WhoScored составил символическую сборную.
В одиннадцатку лучших попали футболисты из четырех клубов. Больше всего представителей в ней из мадридского Реала, который на выезде переиграл Лейпциг со счетом 0:1.
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Лунин получил заслуженное признание
Что приятно, место там нашлось и украинскому вратарю. Андрей Лунин вышел в стартовом составе "сливочных" и провел невероятный матч, осуществив 9 сейвов.
За свое выступление после поединка он получил немало положительных отзывов, в частности, от Карло Анчелотти, который заявил, что игра в Германии стала лучшей для украинца в карьере в составе "королевского клуба".
Такой перфоманс не остался незамеченным и статистическим авторитетным порталом WhoScored. Андрей Лунин попал в символическую команду недели со второй наивысшей оценкой 8.8 баллов, больше получил только вингер Манчестер Сити Фил Фоден.
23-летний англичанин забил гол и отдал ассист в победном матче против Копенгагена и был оценен в 8.9.
Символическая сборная ЛЧ / Скриншот с сайта WhoScored
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и 8 раз оставлял ворота "сухими". Следующий поединок Реал сыграет 18 февраля в Ла Лиге против Райо Вальекано, начало матча в 15:00.