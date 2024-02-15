До одинадцятки найкращих потрапили футболісти з чотирьох клубів. Найбільше представників у ній із мадридського Реала, який на виїзді переграв Лейпциг з рахунком 0:1.

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Лунін отримав заслужене визнання

Що приємно, місце там знайшлося й українському воротарю. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "вершкових" та провів неймовірний матч, здійснивши 9 сейвів.

За свій виступ після поєдинку він отримав чимало схвальних відгуків, зокрема, від Карло Анчелотті, який заявив, що гра в Німеччині стала найкращою для українця в кар'єрі у складі "королівського клубу".

Такий перфоманс не залишився непоміченим і статистичним авторитетним порталом WhoScored. Андрій Лунін потрапив у символічну команду тижня з другою найвищою оцінкою 8.8 балів, більше отримав тільки вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден.

23-річний англієць забив гол та віддав асист у переможному матчі проти Копенгагена й був оцінений у 8.9.



Символічна збірна ЛЧ / Скриншот із сайту WhoScored

До слова. Це вже друге визнання для українського воротаря Реала в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Раніше він потрапляв до символічної команди четвертого туру групового етапу.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 17 матчів, у яких пропустив 13 м'ячів та 8 разів залишав ворота "сухими". Наступний поєдинок Реал зіграє 18 лютого в Ла Лізі проти Райо Вальєкано, початок матчу о 15:00.