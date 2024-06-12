Европейские сборные проводили товарищеские матчи накануне Евро-2024. Свой последний спарринг перед чемпионатом отыграла и сборная Польши.

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Актерская игра на высоте

После победы над Украиной (3:1) команда Михала Пробежа справилась с Турцией (2:1). Решающий гол за "Кадру" на 90 минуте забил Никола Залевски.

Смешным моментом матча стала попытка симуляции от хавбека Павела Давидовича в первом тайме. Игрок Вероны почувствовал ногу соперника и пытался через нее споткнуться в чужой площадке.

Видео симуляции Давидовича:

Впрочем, полет Давидовича получился слишком забавным и искусственным. Судья в конце концов не повелся на симуляцию Павела и не назначил столь желанный для поляка пенальти.

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Отметим, что на Евро-2024 Польша попала в группу D. Ее соперниками станут сборные Франции, Нидерландов и Австрии. Свою первую игру на чемпионате "Кадра" проведет в воскресенье, 16 июня, против голландцев.