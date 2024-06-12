Європейські збірні проводили товариські матчі напередодні Євро-2024. Свій останній спаринг перед чемпіонатом відіграла і збірна Польщі.

До теми Франція, Польща, Австрія, Нідерланди: що треба знати про команди групи D на Євро-2024

Акторська гра на висоті

Після перемоги над Україною (3:1) команда Міхала Пробєжа впоралась із Туреччиною (2:1). Вирішальний гол за "Кадру" на 90 хвилині забив Нікола Залевскі.

Смішним моментом матчу стала спроба симуляції від хавбека Павела Давідовіча у першому таймі. Гравець Верони відчув ногу суперника і намагався через неї перечепитись у чужому майданчику.

Відео симуляції Давідовіча:

Втім політ Давідовіча вийшов занадто кумедним та штучним. Суддя зрештою не повівся на симуляцію Павела та не призначив такий бажаний для поляка пенальті.

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Відзначимо, що на Євро-2024 Польща потрапила у групу D. Її суперниками стануть збірні Франції, Нідерландів та Австрії. Свою першу гру на чемпіонаті "Кадра" проведе у неділю, 16 червня, проти голандців.