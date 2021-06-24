Сильные люди создают свою удачу, – Степаненко о выходе Украины в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины таки сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Опорник команды Тарас Степаненко прокомментировал историческое достижение "сине-желтых".

Степаненко поблагодарил за поддержку

Сборная Швеции сделала подарок для Украины в виде победы над Польшей со счетом 3:2. Такой результат в игре позволил команде Андрея Шевченко праздновать исторический выход в плей-офф Евро-2020.

Вот это Российский комментатор поздравил Украину с историческим выходом в плей-офф Евро-2020

В своих соцсетях опорник Украины Тарас Степаненко написал пост благодарности, добавив фотографию с предматчевой разминки. Футболист Шахтера поблагодарил каждого за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах.

Впервые в истории. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро. "Сильные люди создают свою удачу", – цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах,

– написал Степаненко.