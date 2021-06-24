Степаненко подякував за підтримку

Збірна Швеції зробила подарунок для України у вигляді перемоги над Польщею із рахунком 3:2. Такий результат у грі дозволив команді Андрія Шевченка святкувати історичний вихід у плей-офф Євро-2020.

Оце так Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020

У своїх соцмережах опорник України Тарас Степаненко написав пост вдячності, додавши світлину з передматчевої розминки. Футболіст Шахтаря подякував кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин.

Вперше в історії. Збірна України вийшла у плей-офф Євро. "Сильні люди створюють свою вдачу", – цитата із книги "Шантарам" Грегорі Девіда Робертса. Дякую кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин,

– написав Степаненко.