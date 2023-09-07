Солидные деньги за капитана: сколько Динамо заработало на трансфере игрока сборной Украины

Сергей Сидорчук впервые за 10 лет сменил футбольную прописку. Многолетний капитан киевского "Динамо" перешел в бельгийский Вестерло.

5 сентября 2023 года клубы объявило о трансфере опорника сборной Украины. Сергей Сидорчук подписал 3-летний контракт до конца июня 2026 года.

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Неплохие деньги за 32-летнего футболиста

Вестерло не сообщило, сколько им пришлось выложить за опытного футболиста центра поля Динамо. Однако сумма появилась на портале Transermarkt. По его данным, киевляне заработали на трансфере своего лидера 1,5 миллиона евро.



Сколько Вестерло заплатил за Сергея Сидорчука / Скриншот из Transfermarkt

6 сентября появилась причина, почему киевский клуб простился с многолетним капитаном команды. Здесь главной причиной служит вылет Динамо из еврокубков. Поэтому руководство киевлян решило разгрузить бюджет команды. А Сидорчук зарабатывал в столичном гранде 700 тысяч евро в год. Поэтому этот трансфер не только сильно разгрузит зарплатную ведомость, но позволил солидно заработать на переходе своего 32-летнего опорника.

Однако киевский клуб и воспитанника запорожского Металлурга тепло простились друг с другом. Также к Сидорчуку со словами прощания обратились ультрас Динамо, которые сказали опорнику "до встречи", заверив, что всегда будут рады Сергею в Киеве.

Отметим, что новый клуб Сидорчука неудачно приступил к новому сезону. Вестерло после 6-ти туров идет только на предпоследнем 15-м месте, набрав всего один балл.

Пока все мнения Сергея сконцентрированы исключительно на сборной. Впереди у "сине-желтых" две встречи – 9 сентября против Англии, а 12 сентября против Италии.

Сергей Сидорчук провел за Динамо 327 матчей, в которых забил 21 гол и отдал столько же ассистов. СМИ сообщили, что новым капитаном киевского клуба будет Виталий Буяльский, а Андрей Ярмоленко исполняет обязанности вице-капитана команды.