Сергей Сидорчук продолжит свою карьеру в Бельгии, где подписал контракт с Вестерло до 30 июня 2026 года. Это будет третий клуб в карьере опорника. Этот трансфер футболиста с теплом встретил ультрас киевского клуба.

К теме "Сбылась мечта простого парня из Запорожья": Сидорчук трогательно простился с Динамо

Ультрас Динамо: Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте

Футболист выступал в структуре Динамо с 2013 года. В киевском клубе Сидорчук прошел путь из игрока Динамо-2 до капитана первой команды "бело-синих". Капитанскую повязку Сергей получил еще в 2017 году, когда превратился в лидера команды.

Болельщики киевлян признались, что за эти годы Сидорчук стал близким человеком для них, протянувшим руку помощи в самые сложные времена. Футболист не раз помогал представителям ультраса украинского гранда, которые служат на передовой.

Фанаты не сказали Сергею "до свидания", а "до встречи". Ведь Сидорчук всегда будет рад в Киеве, хотя он и является воспитанником запорожского Металлурга.