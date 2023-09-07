5 вересня 2023 року клуби оголосило про трансфер опорника збірної України. Сергій Сидорчук підписав 3-річний контракт до кінця червня 2026-го.

До теми Крутились великі гроші: Динамо, яке вилетіло з єврокубків, свідомо попрощалось із Сидорчуком

Непогані гроші за 32-річного футболіста

Вестерло не повідомило, скільки їм довелось викласти за досвідченого футболіста центра поля Динамо. Однак сума з'явилась на порталі Transermarkt. За його даними, кияни заробили на трансфері свого лідера 1,5 мільйона євро.



Скільки Вестерло заплатив за Сергія Сидорчука / Скриншот із Transfermarkt

6 вересня з'явилась причина, чому київський клуб попрощався із багаторічним капітаном команди. Тут головною причиною слугує виліт Динамо із єврокубків. Через це керівництво киян вирішило розвантажити бюджет команди. А Сидорчук заробляв у столичному гранді 700 тисяч євро в рік. Тому цей трансфер не лише сильно розвантажить зарплатну відомість, а й дозволив солідно заробити на переході свого 32-річного опорника.

Однак київський клуб і вихованець запорізького Металурга тепло попрощались одне з одним. Також до Сидорчука зі словами прощання звернулись ультрас Динамо, які сказали опорнику "до зустрічі", запевнивши, що завжди будуть раді Сергію у Києві.

Відзначимо, що новий клуб Сидорчука невдало розпочав новий сезон. Вестерло після 6-ти турів йде лише на передостанньому 15-му місці, набравши лише один бал.

Наразі усі думки Сергія сконцентровані виключно на збірній. Попереду у "синьо-жовтих" дві зустрічі – 9-го вересня проти Англії, а 12-го вересня проти Італії.

Цікаво! Сергій Сидорчук провів за Динамо 327 матчів, у яких забив 21 гол і віддав стільки ж асистів. ЗМІ повідомили, що новим капітаном київського клубу буде Віталій Буяльський, а Андрій Ярмоленко буде виконувати обов'язки віцекапітана команди.