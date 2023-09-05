Капитан Динамо Сергей Сидорчук в этом сезоне решил сменить команду. Киевляне сообщили о переходе полузащитника сборной Украины в бельгийский Вестерло.

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Футболист перебрался в Динамо в 2012 году из Металлурга Запорожья и наиграл за киевлян 327 игр, забив 21 гол. На своей странице в инстаграмме Сергей тепло попрощался с "бело-синими".

"Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о ней в прошлом. В 2012 году я пришел в легендарный клуб Динамо. Осуществилась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за "бело-синих" Началась моя динамовская история. В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, ставший большой ответственностью. Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все, достойно прошли.

Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим. За все годы в клубе я не счел нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я вправе быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье. И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни любящей команде. Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. Благодарю всех за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие! Вы в сердце навсегда,

– написал Сидорчук.

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За 11 лет у Динамо Сергей выиграл 11 трофеев, среди которых три чемпионства и четыре Кубка и Суперкубка Украины. Также в качестве игрока "бело-синих" хавбек дебютировал за сборную Украины в 2014-м и наиграл за нее уже 56 матчей, забив три гола.