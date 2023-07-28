У футболисты украинских грандов серьезные проблемы. Игроков не научил горький опыт исполнителей по АПЛ.

Ферейра Сидклей из Динамо и новичок Шахтера Педринью могут сесть на 6 лет. Все из-за ставок в букмекерских канторах.

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Наломали дров

Бразильские футболисты украинских грандов изрядно могут поплатиться за свои злодеяния. Оба игрока стали фигурантами уголовного дела на своей родине. Ферейру Сидклея и Педриньо обвиняют в нарушении правил о ставках в букмекерских конторах и махинациях в бразильском футболе. Дело в том, что игроки, которые сейчас находятся в состоянии украинских грандов, убивали весь шарм футбола.

Обвинения заключаются в том, что Сидклей и Педриньо умышленно влияли на ход встречи в пользу букмекеров, то есть играли на тот результат, который нужен был заказчику. Футболисты Динамо и Шахтера не единственные, кто провинился и вляпался в грязное дело, поскольку под подозрением, кроме Сидклея и Педрния, оказался ряд тамошних футболистов. Таким образом, бразильская прокуратура рассматривает возможность превентивного отстранения всех подозреваемых спортсменов. Согласно законодательству Бразилии за нарушение предусмотрено наказание от 2-х до 6-и лет заключения. Поэтому карьера Сидклея и Педринью может резко завершиться из-за их необдуманных поступков.

Педринью, который только что присоединился к Шахтеру / инстаграм "горняков"

Проступившие выступления бразильцев