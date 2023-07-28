Ферейра Сидклей из Динамо и новичок Шахтера Педринью могут сесть на 6 лет. Все из-за ставок в букмекерских канторах.
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Наломали дров
Бразильские футболисты украинских грандов изрядно могут поплатиться за свои злодеяния. Оба игрока стали фигурантами уголовного дела на своей родине. Ферейру Сидклея и Педриньо обвиняют в нарушении правил о ставках в букмекерских конторах и махинациях в бразильском футболе. Дело в том, что игроки, которые сейчас находятся в состоянии украинских грандов, убивали весь шарм футбола.
Обвинения заключаются в том, что Сидклей и Педриньо умышленно влияли на ход встречи в пользу букмекеров, то есть играли на тот результат, который нужен был заказчику. Футболисты Динамо и Шахтера не единственные, кто провинился и вляпался в грязное дело, поскольку под подозрением, кроме Сидклея и Педрния, оказался ряд тамошних футболистов. Таким образом, бразильская прокуратура рассматривает возможность превентивного отстранения всех подозреваемых спортсменов. Согласно законодательству Бразилии за нарушение предусмотрено наказание от 2-х до 6-и лет заключения. Поэтому карьера Сидклея и Педринью может резко завершиться из-за их необдуманных поступков.
Педринью, который только что присоединился к Шахтеру / инстаграм "горняков"
Проступившие выступления бразильцев
- Педринью только недавно стал частью донецкого коллектива. Последним клубом левого защитника был Атлетико Паранаэнсе, однако в состояние "кротов" футболист перешел в статус свободного агента. Transfermarkt оценивает молодого бразильца в 1 миллион евро. Более того, 21-летний футболист своей вины не признает.
- Сидклей находится в составе Динамо с 2018-го года. Киевляне приобрели бразильца из того же Атлетико Паранаэнсе за 5 миллионов евро. Однако за это время левый защитник провел за "бело-синих" всего 33 игры, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста. С Динамо Сидклей становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Большинство своего времени Сидклей провел в аренде, будучи игроком киевлян, в частности, временно выступал за Коринтиас, Куябу (оба из Бразилии), ПАОК (Греция) и ЦСКА София (Болгария), где сейчас и находится.