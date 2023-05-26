Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни любил делать ставки, за что его решили наказать. Английский футболист верил в проигрыш своей команды.

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Нашли банальное оправдание

Футбольная ассоциация Англии опубликовала письменное обоснование отстранения от футбола форварда Брентфорда Айвена Тоуни. Английский нападающий любил делать частенько ставки, однако также Тоуни ставил на проигрыш собственной команды. Стоит отметить, что Айвену грозила дисквалификация на 15 месяцев, и вот футболист получил более короткое наказание. Но вот в документе отмечено, что Тоуни все еще ставит на другие виды спорта и игры в казино.

Английский нападающий сделал 16 ставок на Брентфорде, 15 из которых стали успешными. К тому же Тоуни 13 раз поставил на то, что его команда уступит в семи разных поединках. Также стоит отметить, что при этом сам Айвен в этих матчах не участвовал.

Смягчить наказание помогло признание вины со стороны английского нападающего и его раскаяние. Одним из самых интересных фактов этой истории является то, что психиатр Филипп Хопли обнаружил у форварда Брентфорда лудоманию, то есть зависимость от азартных игр. Таким образом Айвен Тоуни отстранен от футбола на 8 месяцев, вместо 15-ти. К тому же, отстранение уже вступило в силу, а форварда также оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Кстати говоря. Тоуни сможет вернуться к тренировкам со своим клубом 17 сентября 2023 года. Однако на поле Айвен вернется не раньше 17 января 2024 года.

Стоит отметить, что Айвен Тоуни в текущем сезоне провел 35 матчей за Брентфорд во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 5 ассистам. "Пчелы" занимают девятую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги. Айвена Тоуни Transfermarkt оценивает в 50 миллионов евро.