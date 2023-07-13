Гарри Тоффоло, выступающий за Ноттингем Форрестом, обвинили в 375 букмекерских нарушениях. У футболиста есть возможность оправдаться.

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Не первый подобный случай

Футбольная ассоциация Англии выдвинула защитнику "лесников" Гарри Тоффоло обвинение в нарушении правил запрета ставок. Однако все злодеяния центрбек творил в прошлом, однако это не отменяет самого факта неповиновения установленному режиму. В частности, начиная с 22-го января 2014-го по 18-е марта 2017 года Тоффоло позволил себе 375 нарушений, которые он совершал в букмекерских канторах. Гарри защищал цвета коллективов из низших дивизионов Англии, а именно Норвича, Свиндона, Ротерхема, Питербороа и Сканторпа. Только прошлым летом защитник присоединился к Ноттингему Форесту и уже дебютировал на уровне Английской Премьер-лиги.

Кстати говоря. Тоффоло перебрался к Ноттингему Форесту, который заплатил за левого защитника 2,4 миллиона евро, из состояния Хадерсфилда. В прошлом сезоне Гарри провел в новоиспеченном клубе 19 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Однако, несмотря на масштабы проблемы, Тоффоло все же будет выйти из воды сухим. Дело в том, что исполнитель "лесников" до 19 июля может предоставить объяснение своих многочисленных нарушений со ставками. Если же аргумент обвиняемого не будет достаточно убедительным, то Гарри ждет серьезное наказание. В частности, Тоффоло грозит длительная дисквалификация.

Напомним. Ранее в подобное впал форвард Брентфорда Айвен Тоуни, которого Transfermarkt перед отстранением оценивал в 50 миллионов евро (сейчас 35). Нападавший ставил даже на поражение собственной команды, поэтому его дисквалифицировали на 8 месяцев. Тоуни диагностировали лудоманию.