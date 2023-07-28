Ферейра Сідклей з Динамо та новачок Шахтаря Педрінью можуть сісти на 6 років. Все через ставки у букмекерських канторах.

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Наламали дров

Бразильські футболісти українських грандів добряче можуть поплатитися за свої злодіяння. Обидва гравці стали фігурантами кримінальної справи на своїй батьківщині. Ферейру Сідклея та Педрінью звинувачують у порушенні правил про ставки у букмекерських конторах та махінаціях у бразильському футболі. Діло в тому, що гравці, які зараз перебувають у стані українських грандів вбивали увесь шарм футболу.

Обвинувачення полягають у тому, що Сідклей та Педрінью навмисне впливали на хід зустрічі на користь букмекерів, тобто грали на той результат, який потрібен був замовнику. Футболісти Динамо та Шахтаря не єдині, хто провинився та вляпався у брудну справу, оскільки під підозрою, окрім Сідклея та Педрьнію, опинилися низка тамтешніх футболістів. Таким чином, бразильська прокуратура розглядає ймовірність превентивного відсторонення всіх підозрюваних спортсменів. Згідно з законодавством Бразилії за порушення передбачено покарання від 2-ох до 6-и років ув'язнення. Тому кар'єра Сідклея та Педрінью може різко завершитись через іхні необдумані вчинки.

Педрінью, який тільки-но приєднався до Шахтаря / інстаграм "гірників"

Виступи бразильців, які провинились