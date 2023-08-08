Не дает миру забыть: почему возвращение Свитолиной на корт важно для Украины в войне с Россией

Первая ракетка мира Ига Швентек не перестает увлекаться успешным возвращением в Тур Элины Свитолиной. Полька рассказала, как возвращение Элины влияет на войну в Украине против России.

Польская теннисистка уже несколько раз в интервью не скрывала свой восторг от игры Элины Свитолиной, которая не только выбилась из топ-1000, но вернула себе звание первой ракетки Украины. Теннисистки уже провели очную встречу по возвращении Элины в Тур.

Вот так Цивилизованный мир из Украины: организаторы турнира в США сделали донат в фонд Светолиной

Швентек: Это вызывает огромное уважение с моей стороны

Было это в четвертьфинале Уимблдона, когда украинка в трех сетах одолела первую ракетку мира как активно поддерживает и помогает родной стране Свитолиной.

Ига Швентек в очередной раз отметила возвращение украинки на корт после рождения дочери Скай.

Отметим, Свитолина уже завоевала свой первый трофей по возвращении в Тур (на турнире в Страсбурге).

Также полька отметила, что такое возвращение Свитолиной важно для теннисного мира в теме войны в Украине. Ведь мир постепенно начинает забывать о военных действиях на Родине Элины.

Я рада, что есть такой человек, который, повторюсь, демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас и в СМИ тоже немного короткая память. Поэтому всегда приятно иметь кого-то, кто помнит и напоминает людям о важных вещах, и это делает Элина. Но она остается верна своим убеждениям и действует там, где многие люди или игроки только что-то говорят,

– добавила польская теннисистка.

Отметим, что обе теннисистки организуют благотворительные турниры, чтобы собрать средства на нужды Украины. Свитолина еще и является послом платформы UNITED24.

8 августа Свитолина проведет матч 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале (Канада). Элина сыграет против американки Даниэль Роуз Коллинс. Их ориентировочное начало встречи в 18:00 (по Киеву).