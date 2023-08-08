Польська тенісистка вже декілька разів в інтерв'ю не приховувала свій захват від гри Еліни Світоліної, яка не лише вибилась із топ-1000, а й повернула собі звання першої ракетки України. Тенісистки вже провели очну зустріч після повернення Еліни у Тур.

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Було це у чвертьфіналі Вімблдону, коли українка у трьох сетах здолала першу ракетку світу, як активно підтримує та допомагає рідній країні Світоліної.

Іга Швьонтек вкотре відзначила повернення українки на корт після народження донечки Скай.

Відзначимо, Світоліна вже здобула свій перший трофей після повернення у Тур (на турнірі у Страсбурзі).

Також полька зауважила, що таке повернення Світоліної є важливим для тенісного світу у темі війни в Україні. Адже світ потрохи починає забувати про воєнні дії на Батьківщині Еліни.

Я рада, що є така людина, яка демонструє добрі цінності і показує людям, що війна все ще триває. Адже багато із нас коротка пам'ять, у тому числі й в медіа. Завжди приємно мати когось, хто пам'ятає та нагадує людям про важливі речі, що й робить Еліна. Вона залишається вірною своїм переконанням і діє там, де багато людей тільки говорять,

– додала польська тенісистка.

Відзначимо, що обидві тенісистки організовують благодійні турніри, аби зібрати кошти на потреби України. Світоліна ще й є амбасадором платформи UNITED24.

Зверніть увагу! 8 серпня Світоліна проведе матч 1/32 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Еліна зіграє проти американки Даніель Роуз Коллінс. Їх орієнтовний початок зустрічі о 18:00 (за Києвом).