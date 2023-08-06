Последние две могут занести себе его в актив, украинки остановились на стадии четвертьфинала. В решающем матче встретятся Мария Саккари и Коко Гофф.
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Красивый жест от организаторов
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после своего последнего матча обратилась к болельщикам и сообщила, что организаторы турнира WTA 500 в Вашингтоне внесли свой вклад в развитие украинского спорта. Они пожертвования в ее благотворительный фонд внушительную сумму денег, а именно 10 тысяч долларов.
Спасибо Вашингтону за любовь. Также хочу поблагодарить Марка Эйна и турнир за вклад в Elina Svitolina Foundation и поддержку украинских молодых талантов в такое непростое для них время,
– написала Элина.
Организаторы турнира в Вашингтоне пожертвовали 10 тысяч долларов в фонд Свитолиной / фейсбук теннисистки
Отметим, что целью фонда Элины Свитолиной является развитие спорта и тенниса в Украине. В настоящее время происходит отбор юных теннисистов на турнир Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post. Подробнее о деятельности организации можно узнать здесь.