Свитолина: Украина, оставайся сильной

Для помощи Украине на корт вышли именитые теннисисты. Элина Свитолина прокомментировала участие в благотворительном матче в Польше.

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Это было спортивное событие, которое подарило людям радость благодаря теннису и показало силу спорта, когда он объединяет нас за границами, помогая другим людям. Украина, оставайся сильной, мы сильнее вместе с нашими друзьями – Игой Швентек, Агнешкой Радванской, Мартином Павельским и другими поляками на борту,

– подчеркнула Элина.

Собранные средства будут переданы платформе UNITED 24, фонду Элины Светолиной, а также UNICEF Polska.

"Я хочу поблагодарить каждого человека, который внес вклад в UNITED24 – платформу сбора средств, запущенную президентом Владимиром Зеленским и моим благотворительным фондом. Особая благодарность моим друзьям – Андрею Шевченко и Сергею Стаховскому за огромную поддержку. Война не закончилась, и мы вместе продолжим делать все возможное", – добавила теннисистка.

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