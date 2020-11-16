Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч группы Лиги наций против Швейцарии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Швейцария – Украина: прогноз

Обе сборные подходят к матчу с кадровыми потерями и похожими ситуациями в группе. Украина занимает 3-е место, в их активе 6 очков. Швейцарская команда замыкает четверку. Они за 5 туров получили только 3 пункта, пишет 24 канал.

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Швейцария и Украина рассчитывают только на победу в этом решающем противостоянии. Поэтому болельщиков ждет настоящий яркий поединок в Лиге наций. Прошлый поединок между этими сборными завершился в пользу подопечных Андрея Шевченко 2:1. Понятно, что швейцарцы изо всех сил будут стараться взять реванш у соперника из Украины.

Ничья или победа в последнем туре против швейцарцев позволит украинцам сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или крупнее отправит украинцев в Лигу B.

Пополнение в сборных

В связи с кадровыми потерями наставник сборной Украины вызвал в команду трех дебютантов. Ими стали Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков.

Тренер Швейцарии Владимир Петкович также воспользовался возможность вызвать игроков в свою команду. Расположение сборной пополнили Михаэль Ланг, Мишель Эбишер и Пайтим Касами.

Решающий поединок группы Лиги наций Швейцария – Украина состоится 17 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45

Какой прогноз на матч дают букмекеры Marathonbet

Букмекеры склоняются к тому, что швейцарской сборной удастся взять реванш у Украины. На победу хозяев стоит коэффициент 1,71. В успех украинской команды верят несколько меньше – 4,80. Ничья в этом матче не сильно вероятна – 3,90.

Скорее всего матч завершится минимальной победой Швейцарии 1:0. Именно на такой счет стоит коэффициент 6,55. Такой же результат, но в исполнении команды Шевченко оценен в 12,75.

Вероятно, что первыми счет на табло откроют швейцарские футболисты – 1,56. На то, что первый результативный удар во встрече забьют украинцы стоит коэффициент 2,88. Аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол во встрече.

Эксперты считают, что обе сборные смогут отличиться во втором тайме – 3,52. А вот на голы в первой 45-минутке от обеих команд стоит коэффициент 4,60.