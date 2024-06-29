Тяжелый экзамен для чемпионов: онлайн-трансляция матча Швейцария – Италия на Евро-2024

Сборные Швейцарии и Италии сыграют на чемпионате Европы 29 июня 2024 года. Трансляцию игры в Берлине можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 29 июня, пройдут два матча 1/8 финала Евро-2024. В стартовой игре дня действующие чемпионы Европы Италия померяется силами со Швейцарией, пишет 24 Канал.

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Невыразительная игра команды Спаллетти

Итальянцы слабо сыграли в группе и даже были на грани вылета из Евро. Спас поздний гол Дзакканьи хорватам, благодаря которому "Скуадра Адзура" вырвала жизненно необходимую ничью.

В матче со скромной Албанией победа далась крайне нелегко, а испанцам чемпионы Европы проиграли почти без шансов. Теперь же подопечных Спаллетти ждет очередной крепкий соперник.

Швейцарцы в группе на классе одолели Венгрию, а также чуть не обыграли немцев в последнем туре (1:1 с голом Фюллькруга в компенсированное время). Как следствие, подопечные Якина финишировали вторыми в квартете.

Из-за перебора желтых карточек швейцарцы потеряли на 1/8 финала правого вингера Видмера. Из-за аналогичной проблемы не сыграет и основной центрбек Италии Калафиори. Также под вопросом участие Закарии и Цубера у швейцарцев.

Ориентировочные составы:

: Зоммер – Аканджи, Шер, Родригес – Стергиу, Джака, Фройлер, Эбишер – Варгас, Эмболо – Ндойе.: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Буонджорно, Дармиан – Жоржиньо, Кристанте, Барелла – Пеллегрини, Кьеза – Скамакка.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Швейцария – Италия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Италия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.