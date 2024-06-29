В субботу, 29 июня, пройдут два матча 1/8 финала Евро-2024. В стартовой игре дня действующие чемпионы Европы Италия померяется силами со Швейцарией, пишет 24 Канал.
По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей
Невыразительная игра команды Спаллетти
Итальянцы слабо сыграли в группе и даже были на грани вылета из Евро. Спас поздний гол Дзакканьи хорватам, благодаря которому "Скуадра Адзура" вырвала жизненно необходимую ничью.
В матче со скромной Албанией победа далась крайне нелегко, а испанцам чемпионы Европы проиграли почти без шансов. Теперь же подопечных Спаллетти ждет очередной крепкий соперник.
Швейцарцы в группе на классе одолели Венгрию, а также чуть не обыграли немцев в последнем туре (1:1 с голом Фюллькруга в компенсированное время). Как следствие, подопечные Якина финишировали вторыми в квартете.
Из-за перебора желтых карточек швейцарцы потеряли на 1/8 финала правого вингера Видмера. Из-за аналогичной проблемы не сыграет и основной центрбек Италии Калафиори. Также под вопросом участие Закарии и Цубера у швейцарцев.
Ориентировочные составы:
Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: турнирная таблица
Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Швейцария – Италия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Италия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.