У суботу, 29 червня, пройдуть два матчі 1/8 фіналу Євро-2024. У стартовій грі дня чинні чемпіони Європи Італія поміряється силами зі Швейцарією, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Невиразна гра команди Спаллетті

Італійці слабко відіграли у групі та навіть були на межі вильоту з Євро. Врятував пізній гол Дзакканьї хорватам, завдяки якому "Скуадра Адзура" вирвала життєво необхідну нічию.

У матчі зі скромною Албанією перемога далась вкрай нелегко, а іспанцям чемпіони Європи програли майже без шансів. Тепер же на підопічних Спаллетті чекає черговий міцний суперник.

Швейцарці в групі на класі здолали Угорщину, а також мало не обіграли німців у останньому турі (1:1 з голом Фюллькруга в компенсований час). Як наслідок, підопічні Якіна фінішували другими у квартеті.

Через перебір жовтих карток швейцарці втратили на 1/8 фіналу правого вінгера Відмера. Через аналогічну проблему не зіграє і основний центрбек Італії Калафіорі. Також під питанням участь Закарії та Цубера у швейцарців.

Орієнтовні склади:

Швейцарія: Зоммер – Аканджі, Шер, Родрігес – Стергіу, Джака, Фройлер, Ебішер – Варгас, Емболо – Ндоє.

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Буонджорно, Дарміан – Жоржиньо, Крістанте, Барелла – Пеллегріні, К'єза – Скамакка.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Швейцарія – Італія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швейцарія – Італія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.