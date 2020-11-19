Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об отмененном матче Лиги наций против Швейцарии. Среди его подопечных было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы провести заключительный матч группы.

Накануне поединка в расположении украинской команды были выявлены три случая заболевания коронавирусом. К уже инфицированным добавились еще Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. К слову, последние два уже ранее болели COVID-19. После возвращения команды домой украинский наставник поделился своими мыслями относительно последних событий вокруг матча Швейцария – Украина, сообщает УАФ.

Стоящее Сборная Украины по футболу сдала тест на коронавирус: результаты

Мнение Шевченко

"В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимали местные власти Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение за Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет", – сказал Андрей Николаевич.

Шевченко признался, что представить не мог, что матч может быть отменен из-за этих всех случаев с коронавирусом в его команде. По его словам, украинская сторона сделала все от себя возможное, чтобы таки выйти на газон и по спортивному правилу определить победителя.

Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах то, как встречали команду, было неправильно,

– заявил наставник сборной Украины.

Андрей Шевченко благодарен своим ребятам за выдержку и желание, которое они показали на футбольном поле. Он отметил, что подопечные показывали хороший футбол, который помог им набрать 6 очков в матчах против лучших сборных мира.

В общем 44-летний специалист остался доволен командой в Лиге наций, отметив удачные первые поединки дебютантов сборной.

Что будет с матчем Швейцария – Украина