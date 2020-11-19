У нас было достаточно игроков, чтобы провести матч против Швейцарии, – Андрей Шевченко
Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об отмененном матче Лиги наций против Швейцарии. Среди его подопечных было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы провести заключительный матч группы.
Накануне поединка в расположении украинской команды были выявлены три случая заболевания коронавирусом. К уже инфицированным добавились еще Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. К слову, последние два уже ранее болели COVID-19. После возвращения команды домой украинский наставник поделился своими мыслями относительно последних событий вокруг матча Швейцария – Украина, сообщает УАФ.
Стоящее Сборная Украины по футболу сдала тест на коронавирус: результаты
Мнение Шевченко
"В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимали местные власти Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение за Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет", – сказал Андрей Николаевич.
Шевченко признался, что представить не мог, что матч может быть отменен из-за этих всех случаев с коронавирусом в его команде. По его словам, украинская сторона сделала все от себя возможное, чтобы таки выйти на газон и по спортивному правилу определить победителя.
Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах то, как встречали команду, было неправильно,
– заявил наставник сборной Украины.
Андрей Шевченко благодарен своим ребятам за выдержку и желание, которое они показали на футбольном поле. Он отметил, что подопечные показывали хороший футбол, который помог им набрать 6 очков в матчах против лучших сборных мира.
В общем 44-летний специалист остался доволен командой в Лиге наций, отметив удачные первые поединки дебютантов сборной.
Что будет с матчем Швейцария – Украина
- Из-за коронавируса в украинской сборной все футболисты были отправлены на карантин, а матч отменен. Перенос поединка на 2021-й год невозможен, поэтому судьба важной встречи решится в ближайшие дни.
- Сначала Швейцария предлагала украинцам привезти другую команду, которая не контактировала с инфицированными игроками. Но украинская сторона не имела такой возможности. Дальнейшее решение относительно поединка зависит от УЕФА.
- Какие же варианты могут быть. Первый – техническое поражение Швейцарии. Такое развитие дел точно не будет устраивать соперника Украины.
- Также рассматривается вариант с жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).
- Интересно, что футболисты Украины уже вернулись в Украину, где прошли обязательное тестирование на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными. Даже у Кривцова и Мораеса, у которых ранее были обнаружены положительные результаты.
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