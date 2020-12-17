Флаг России хотят запретить использовать на этапах Кубка мира по биатлону. С соответствующей идеей выступил лидер сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльссон.

Самуэльссон прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от всех международных соревнований на два года. Об этом сообщает Матч ТВ.

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Самуэльссон считает, что российский флаг не должен реять на этапах Кубка мира по биатлону.

Довольно-таки странное решение CAS. Если запрещать выступать без флага и гимна на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чем разница?,

– сказал швед.

Также Самуэльссон считает, что российские биатлонисты Александр Логинов и Екатерина Глазырина не должны выступать. Логинов и Глазырина были пойманы на допинге. Александр свое наказание отбыл.

Крупные турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала

Почему Россию отстранили от крупных соревнований

В конце 2019 года WADA лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях в течение следующих четырех лет.

Таким образом Россию наказали за махинации с допингом. Россия подала апелляцию на решение WADA в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года.

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Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине. Там российская символика будет запрещена.

Также не будет российского триколора и на чемпионате мира по футболу в 2022 году. РУСАДА для восстановления своего статуса должна заплатить WADA взнос в размере 1,27 миллиона долларов.