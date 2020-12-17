Прапор Росії хочуть заборонити використовувати на етапах Кубка світу з біатлону. З відповідною ідеєю виступив лідер збірної Швеції з біатлону Себастьян Самуельссон.

Самуельссон прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відсторонити Росію від всіх міжнародних змагань на два роки. Про це повідомляє Матч ТВ.

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Самуельссон вважає, що російський прапор не повинен майоріти на етапах Кубка світу з біатлону.

Досить-таки дивне рішення CAS. Якщо забороняти виступати без прапора і гімну на Олімпійських іграх, то треба це робити і на етапах Кубка світу. В чому різниця?,

– сказав швед.

Також Самуельссон вважає, що російській біатлоністи Олександр Логінов і Катерина Глазиріна не повинні виступати. Логінов та Глазиріна були спіймані на допінгу. Олександр своє покарання відбув.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу

Чому Росію відсторонили від великих змагань

Наприкінці 2019 року WADA позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях протягом наступних чотирьох років.

У такий спосіб Росію покарали за махінації з допінгом. Росія подала апеляцію на рішення WADA у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки.

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Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні. Там російська символіка буде заборонена.

Також не буде російського триколору і на чемпіонаті світу з футболу у 2022 році. РУСАДА для відновлення свого статусу має заплатити WADA внесок у розмірі 1,27 мільйона доларів.