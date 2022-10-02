Там объяснили, почему местным хоккеистам следует воздержаться от путешествий в Россию. Однако тем, кто уже находится там, никаких указаний предоставлено не было.

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Объяснение МИД Швеции

Решение основано на общей оценке нескольких факторов. Министерство иностранных дел находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генконсульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку.

– говорится в заявлении.

Напомним, что российские клубы и сборные изолировали мирового хоккея. Национальная команда России пропустила чемпионат мира-2022, а также не сможет выступить на турнире мирового первенства и в следующем году.

Эти же санкции действуют и на команду Белоруссии.

Также недавно МИД Канады призвал канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран.

В КХЛ уже отреагировали на такой призыв канадского правительства. Там отметили, что выезд хоккеистов не является форс-мажором в трудовых отношениях. Поэтому в отношении хоккеистов будут действовать общие правила регламента и компенсации из-за расторгнутого контракта.

Любопытно. Российский хоккеист Иван Федотов захотел перебраться в НХЛ. Конечно, это не понравилось руководству ЦСКА, и его задержали по подозрению в уклонении от военной службы.