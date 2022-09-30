Начало полномасштабной войны России против Украины максимально изолирует страну-агрессора от спорта. Местные клубы и команды отстраняют от соревнований на неопределенный срок.

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Санкции продолжают действовать и в хоккее. Международная федерация хоккея (IIHF) оставила в силе дисквалификацию России и Белоруссии на чемпионат мира.

Все сборные этих стран-агрессоров отстранены от ЧМ-2023. При этом федерация сохраняет за Россией и Беларусью место в элитном дивизионе, где они были до этого.

Я хочу подчеркнуть. что мы не говорим о возвращении сборных России и Белоруссии прямо сейчас. Мы только зафиксировали понимание их будущего возвращения и реинтеграции в мировой хоккей. Международная федерация хоккея продолжает следить за войной в Украине,

– заявил президент IIHF Люк Тардиф.

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В этом году Россия и Белоруссия уже пропустили чемпионат мира, который в мае проходил в Финляндии. Победительницей стала сборная-хозяин турнира, которая в финале обыграла Канаду в овертайме (4:3).