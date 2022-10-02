Там пояснили, чому місцевим хокеїстам варто утриматися від подорожей до Росії. Однак тим, хто вже знаходиться там, ніяких вказівок надано не було.
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Пояснення МЗС Швеції
Рішення ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. Міністерство закордонних справ знаходиться в тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генконсульством в Санкт-Петербурзі й проводить постійну оцінку,
– йдеться в заяві.
Нагадаємо, що російські клуби та збірні ізолювали від світового хокею. Національна команда Росії пропустила чемпіонат світу-2022, а також не зможе виступити на турнірі світової першості й в наступному році.
Ці ж санкції діють і на команду Білорусі.
Також нещодавно МЗС Канади закликало канадських хокеїстів, які виступають у російських та білоруських клубах Континентальної хокейної ліги, покинути територію цих країн.
У КХЛ вже відреагували на такий заклик канадського уряду. Там зазначили, що виїзд хокеїстів не є форс-мажором у трудових відносинах. Тому щодо хокеїстів діятимуть загальні правила регламенту та компенсації через розірваний контракт.