Там пояснили, чому місцевим хокеїстам варто утриматися від подорожей до Росії. Однак тим, хто вже знаходиться там, ніяких вказівок надано не було.

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Пояснення МЗС Швеції

Рішення ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. Міністерство закордонних справ знаходиться в тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генконсульством в Санкт-Петербурзі й проводить постійну оцінку,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, що російські клуби та збірні ізолювали від світового хокею. Національна команда Росії пропустила чемпіонат світу-2022, а також не зможе виступити на турнірі світової першості й в наступному році.

Ці ж санкції діють і на команду Білорусі.

Також нещодавно МЗС Канади закликало канадських хокеїстів, які виступають у російських та білоруських клубах Континентальної хокейної ліги, покинути територію цих країн.

У КХЛ вже відреагували на такий заклик канадського уряду. Там зазначили, що виїзд хокеїстів не є форс-мажором у трудових відносинах. Тому щодо хокеїстів діятимуть загальні правила регламенту та компенсації через розірваний контракт.

Цікаво. Російський хокеїст Іван Федотов захотів перебратися до НХЛ. Звісно, що це не сподобалося керівництву ЦСКА, тож його затримали за підозрою в ухиленні від військової служби.