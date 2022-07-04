Вместо НХЛ отправился в армию
Вратаря сборной России отправили в армейскую часть в Североморске, городе за Полярным кругом. Адвокат игрока потерял связь с Федотовым.
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Ивана ночью предположительно отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует,
– сказал адвокат.
Как в СССР: почему задержали хоккеиста
- Ранее стало известно о решении Федотова перейти в клуб НХЛ Филадельфия. Об этом он объявил менеджменту своего клуба – Москва.
- Руководству клуба в лицах Игоря Сечина и Игоря Есмантовича это не понравилось, что и повлекло за собой арест игрока.
- В пятницу, 1 июля, в Санкт-Петербурге хоккеист был задержан за уклонение от военной службы. Он в предыдущем сезоне КХЛ был признан лучшим вратарем в чемпионате. А также выступал за сборную России.
- Федотов выступал за ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии. Еще с советских времен повелось, что игроки таких команд, как ЦСКА или СКА, были официально военнослужащими.
- Руководство таких клубов забирало себе лучших спортсменов, которые должны были пройти военную службу в рядах советской армии.