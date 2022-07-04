Вместо НХЛ отправился в армию

Вратаря сборной России отправили в армейскую часть в Североморске, городе за Полярным кругом. Адвокат игрока потерял связь с Федотовым.

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Ивана ночью предположительно отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует,

– сказал адвокат.

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