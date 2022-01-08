Швед впервые сыграл после жуткого столкновения и травмы

Правый вингер из Украины Марьян Швед впервые вышел на футбольное поле после травмы. Украинец сыграл в товарищеском матче.

Первое появление на поле

Мехелен провел товарищеский спарринг против Веена. Марьян Швед появился на футбольном поле, но не помог команде избежать разгромного поражения.

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Четыре мяча влетели в ворота клуба, за который выступает украинец. При этом Мехелен ответил лишь одним голом. В итоге – 4:1 победа Веена. Хотя Мехелен уже на 5-й минуте первым открыл счет во встрече.

Украинец вышел на футбольное поле на 68-й минуте, а формат товарищеского матча был интересным – два тайма по 60 минут.

Ужасное столкновение Марьяна Шведа

Украинский футболист получил травму в ужасном эпизоде во время четвертьфинала Кубка Бельгии против Эйпена. Швед вышел на поле во втором тайме и отыграл всего пять минут.

Марьян столкнулся с вратарем соперника, после чего Швед потерял сознание.

После поединка у игрока Мехелена диагностировали ушиб головы и ребер.

Его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

Первый официальный матч после повреждения Швед может провести 15 января. В этот день Мехелен на выезде сыграет против Левена в чемпионате Бельгии. В сезоне-2021/2022 Швед отыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал один ассист.