Жуткое столкновение
Украинец вышел на поле на 71-й минуте матча. Однако на 76-й тренер Мехелена заменил Шведа.
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Все из-за жуткого инцидента, когда Марьян столкнулся с голкипером Эйпена. После этого украинец потерял сознание. Отмечается, что Швед получил травмы головы и ребер.
Видео эпизода доступно по ссылке.
Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине и не двигался. Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам,
– рассказал наставник Мехелена Воутер Вранкен.
- Команда украинца проиграла со счетом 1:3 и вылетела из Кубка.
- В этом сезоне Швед сыграл в 18 матчах Мехелена. Он отметился дома забитыми мячами и одной результативной передачей.