Швед не хочет возвращаться в Селтик

4 июня 2021 , 05:14
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Бомбардир

Украинский полузащитник Марьян Швед остался доволен арендой в Мехелене. Теперь футболист не хочет уезжать из Бельгии и возвращаться в шотландский Селтик.

Позиция Шведа

Марьян Швед подвел итоги своего сезона в Бельгии. Футболист остался доволен игрой в Мехелене, где снова получил игровую практику и уверенность в своих силах.

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Швед получил шанс, котором ему не давал тренерский штаб Селтика. Теперь игрок должен вернуться в Шотландию через завершения арендного соглашения с бельгийцами. Контракт Марьяна с шотландской командой рассчитан еще до конца июня 2023 года.

Моя аренда заканчивается и мне бы хотелось остаться играть в Мехелене. Я чувствую доверие тренера и уверенность в своих силах. А без доверия ни один футболист не может играть,
– сказал Швед.

Футболист своей игрой пытается привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины. Но для этого нужно продолжать иметь постоянную игровую практику и делать результативные действия.

  • Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 1 миллион евро. В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах за бельгийцев, в которых отметился 5 голами и 3 ассист.
  • Футболист искренне признался, что переход в Селтик стал ошибкой в его карьере. В то же время помимо шотландцев Марьяном интересовался бельгийский Гент, предлагавший более привлекательные условия, но Швед выбрал Шотландию.
  • Мехелен хочет сохранить Шведа в составе еще минимум на сезон. Однако в клубе обеспокоены, что переговоры с шотландцами придут в тупик.
Автор: Софія Кулай