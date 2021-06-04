Швед не хочет возвращаться в Селтик

Украинский полузащитник Марьян Швед остался доволен арендой в Мехелене. Теперь футболист не хочет уезжать из Бельгии и возвращаться в шотландский Селтик.

Позиция Шведа

Марьян Швед подвел итоги своего сезона в Бельгии. Футболист остался доволен игрой в Мехелене, где снова получил игровую практику и уверенность в своих силах.

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Швед получил шанс, котором ему не давал тренерский штаб Селтика. Теперь игрок должен вернуться в Шотландию через завершения арендного соглашения с бельгийцами. Контракт Марьяна с шотландской командой рассчитан еще до конца июня 2023 года.

Моя аренда заканчивается и мне бы хотелось остаться играть в Мехелене. Я чувствую доверие тренера и уверенность в своих силах. А без доверия ни один футболист не может играть,

– сказал Швед.

Футболист своей игрой пытается привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины. Но для этого нужно продолжать иметь постоянную игровую практику и делать результативные действия.